Traumhochzeit in Italien: Viviane Geppert hat geheiratet!

Bei Viviane Geppert (31) haben die Hochzeitsglocken geläutet! Im Juni des vergangenen Jahres bekam die Moderatorin von ihrem Liebsten die Frage aller Fragen gestellt – und sie sagte selbstverständlich Ja. Danach meldete sie sich überglücklich im Netz und zeigte ihren wunderschönen Verlobungsring. Mit weiteren Details zur Hochzeit hielt sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin allerdings zurück – bis jetzt: Viviane hat bereits geheiratet!

Auf Instagram veröffentlichte die "taff"-Moderatorin ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit ihrem Mann auf einer Treppe steht. Während er sich in einem dunklen Anzug gekleidet verliebt zu ihr neigt, schaut die Braut leicht über ihre Schulter in die Kamera. Sie trägt ein langes weißes Kleid mit einer Schleppe sowie einen langen Schleier. "Für immer wir", schrieb Viviane stolz dazu. Der Ortsangabe zu entnehmen, hat sie ihrem Partner in Italien das Jawort gegeben.

Doch nicht nur Viviane, sondern auch viele Fans und Freunde freuen sich über ihr Eheglück – darunter auch ein paar Promis. "Wow! Ihr seid der Wahnsinn", schrieb zum Beispiel die GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (33). Deren Serienkollegin und Schlag den Star-Rivalin Valentina Pahde (27) hinterließ unter anderem einen Herz-Emoji. "Wunderschön!! Herzlichen Glückwunsch", kommentierte die Moderatorin Annika Lau (43).

Anzeige

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert mit ihrem Verlobten

Anzeige

Getty Images Viviane Geppert, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de