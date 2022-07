Pete Davidson möchte Doppel-Date mit Katy und Orlando Bloom

Pete Davidson (28) wünscht sich ein besonderes Date mit Kim Kardashian (41)! Der Komiker und die Unternehmerin schweben auf Wolke sieben – wie sie zuletzt immer wieder auf Social Media zeigen. So turtelten sie im gemeinsamen Liebesurlaub, was das Zeug hält und genossen die Zweisamkeit. Doch Pete will nun zwei andere Promis bei einem Rendezvous mit Kim dabei haben: Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45)!

Momentan arbeiten der 28-Jährige und der Schauspieler für einen Film zusammen in Australien. Katy ist bei ihrem Verlobten am Set. Pete scheint sich zu wünschen, dass seine Kim auch anreist: "Er würde es lieben, ein Doppel-Date zu haben, falls Kim es schafft zu kommen", meinte nun ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Pete soll die Vierfach-Mama zudem ziemlich vermissen. Doch dank Video-Anrufen und Textnachrichten stehen sie ständig in Kontakt. "Aber er kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen", fügte der Insider hinzu. Kim ist aber ebenfalls beschäftigt: Mit ihrer ältesten Tochter North West (9) machte sie zuletzt Paris unsicher.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

