Bei Kim Kardashian (41) könnte es in Sachen Liebe wohl im Moment kaum besser laufen! Nachdem sich die Keeping up with the Kardashians-Beauty Anfang 2021 von ihrem langjährigen Ehemann Kanye West (45) getrennt hat, verliebte sie sich in den Komiker Pete Davidson (28): Die Unternehmerin und der Comedian daten sich zwar bereits seit Oktober 2021 – doch mit Kussfotos und Co. hielten sie sich lange Zeit zurück. Jetzt teilen sie ihr Glück aber mit der ganzen Welt: Im gemeinsamen Liebesurlaub posierten Kim und Pete jetzt für niedliche Pärchenbilder!

Auf Instagram postete Kim jetzt eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Pete die Zweisamkeit im Urlaub genießt: Auf den Fotos küsst sich das Paar beispielsweise vor einer traumhaften Strandkulisse im Meer oder unternimmt eine romantische Fahrt mit dem Kanu über das türkisfarbene Wasser. "Ein Strand für zwei", betitelte der The Kardashians-Star das Posting kurz und knapp.

Bei diesem Anblick dürften sich aber nicht nur die Turteltauben selbst total gefreut haben – auch den Fans der beiden wurde es ganz warm ums Herz! "Ich spüre so ein zartes Kribbeln in mir" oder auch "Ich könnte mir diese Fotos von Kim und Pete wirklich jeden Tag anschauen", schwärmten beispielsweise zwei Supporter in der Kommentarspalte.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

