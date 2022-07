Zu viel gearbeitet: Jennifer Lopez litt unter Panikattacken!

Das ist ihr alles zu Kopf gestiegen! Jennifer Lopez (52) gilt als ein wahres Multitalent, denn sie startete im Alter von 21 Jahren ihre Schauspielkarriere. Neben ihren Filmrollen machte sich die gebürtige New Yorkerin Ende der 90er auch einen Namen als Sängerin und Tänzerin. Wegen ihrer Vielseitigkeit und Erfahrungen saß sie deshalb auch in der Jury der Castingshows "World of Dance" und American Idol. Der Erfolg hat jedoch auch seine Schattenseiten: Jennifer verriet, dass sie wegen ihrer harten Arbeit unter Panikattacken litt.

In ihrem Newsletter On the JLo erzählte die zweifache Mutter nun, wie sehr sie die tägliche harte Arbeit mitgenommen hatte. So gab es eine Zeit in J.Los Leben, in der sie maximal fünf Stunden geschlafen sowie Tag und Nacht durchgearbeitet habe. Das holte sie jedoch Ende ihrer 20er ein, so habe sie an einem Tag in ihrem Wohnwagen gesessen und sich plötzlich nicht mehr bewegen können, was ihre aufkommende Angst zusätzlich verstärkte habe. "Heute weiß ich, dass es sich um eine klassische Panikattacke handelte, die durch Erschöpfung ausgelöst wurde", berichtete sie und merkte an: "Ich dachte, ich würde den Verstand verlieren."

Die Sängerin hatte deshalb ihr Leben komplett umkrempeln müssen. Ihr Arzt habe ihr damals empfohlen, ausreichend zu schlafen, kein Koffein zu trinken und viel Sport zu machen. "Ich erkannte, welche schwerwiegenden Folgen es haben kann, wenn ich ignoriere, was mein Körper und mein Geist brauchen, um gesund zu sein – und so begann meine Reise zum Wohlbefinden", berichtete J.Lo über ihren mittlerweile gesunden Lifestyle.

Getty Images Jennifer Lopez mit ihrem Best Song Award 20222

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

