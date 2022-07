Bei DSDS-Comeback: Bekommt Dieter Bohlen jetzt weniger Gage?

Könnte das etwa teuer für den Sender werden? Am vergangenen Montag machten überraschende Neuigkeiten die Runde: Dieter Bohlen (68) wird zurück zu der Castingshow Deutschland sucht den Superstar kehren, nachdem der Pop-Titan 2021 aussteigen musste. Den Vertrag soll das einstige Modern Talking-Mitglied bereits unterschrieben haben und somit wieder in der 20. Staffel zu sehen sein. Doch ist Dieters TV-Rückkehr überhaupt finanziell lukrativ für ihn?

Ein Insider sprach mit Bild über das Gehalt des Mallorca-Liebhabers. So soll er für jede Staffel von DSDS und Das Supertalent insgesamt 2,5 Millionen Euro verdient haben, was einem Verdienst von 1,25 Millionen Euro pro Sendung entspräche. Die Gage des Pop-Titans für die 20. Staffel der Gesangsshow soll allerdings etwas geringer ausfallen. Demnach sei Dieters Motivation für seine Rückkehr wohl nicht finanzieller Natur, sondern vielmehr, endlich wieder seinen Platz in der Jury einnehmen zu dürfen.

Aus welchen Gründen genau der Musikproduzent wieder in der Show dabei sein wird, ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Doch ein Insider verriet: "Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut." Man erhoffe sich ein Comeback der Show, nachdem die Einschaltquoten ohne den 68-Jährigen immer weiter gesunken waren.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im Mai 2021

Getty Images Dieter Bohlen, "Deutschland sucht den Superstar"-Juror

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Produzent

