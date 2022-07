Disney-Referenz: So würde Tom Kaulitz seine Tochter nennen

Diesen Namen findet Tom Kaulitz (32) besonders schön! Der Musiker ist seit 2019 mit dem Model Heidi Klum (49) verheiratet. Die Laufstegschönheit brachte vier Kinder mit in die Ehe, mit denen sich der Gitarrist offenbar auch super versteht. Bisher hat er selbst aber keine Kinder. Falls er jedoch mal eine Tochter bekommen sollte, steht der Name für den Nachwuchs bereits fest. Tom will seinem Kind mal diesen Disney-Namen geben!

Gemeinsam mit seinem Bruder Bill Kaulitz (32) sprachen sie nun in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über dieses Thema. "Ich habe früher immer gesagt: 'Wenn ich einmal eine Tochter habe, dann möchte ich sie Nala nennen.' Weißt du noch?", meinte Tom dann zu seinem Zwilling. Nala ist die weibliche Hauptfigur des Disneyfilms König der Löwen. Er selbst würde auch gerne wie eine der Figuren in dem Streifen heißen – nämlich Mufasa.

Wird es denn noch gemeinsamen Nachwuchs mit Heidi geben? Dazu äußerte sich Tom bisher nicht. Jedoch scheint er die Kids seiner Frau wie seine eigenen zu sehen. So hole er sie von der Schule ab und unterstütze die 49-Jährige, wo er nur kann, wie er früher schon einmal in seinem Podcast klar gemacht hatte.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

affinitypicture / BACKGRID Tom Kaulitz und Heidi Klum im März 2022

