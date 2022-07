"Existenzängste": Eric Sindermann ist am Boden zerstört!

Was ist denn da bei Eric Sindermann (33) los? Karrieretechnisch lief es zuletzt eigentlich sehr gut für ihn: Mit seinen Auftritten in Formaten wie Promi Big Brother mauserte er sich zum gern gesehenen Reality-Gast und wird auch bald mit seiner Freundin Katharina Hambuechen im Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Doch im Vorfeld der Ausstrahlung scheint es dem Modedesigner jetzt gerade gar nicht gut zu gehen: Eric meldet sich im Netz mit einer rätselhaften Botschaft.

"Ich stehe morgens auf und bin mega-down – ich sehe geknickt aus und zweifle an mir", teilte er seine Gefühle in seiner Instagram-Story mit seinen Fans. Eric stünde eine schwere Zeit bevor – sogar die härtesten Monate seines Lebens. "Ich kann nicht so tun, als würde es mir gut gehen. Dann stellt sich die Frage: Ist meine Karriere dann komplett vorbei? Womit habe ich das verdient?", erklärte er, ohne genaue Details zu nennen. Der Ex-Handballer habe sich in den letzten Jahren schließlich zum Positiven entwickelt und sei längst nicht mehr der schlechte Mensch, der er früher einmal war. Doch die jetzige Situation belaste ihn sehr: "Ich habe große Existenzängste."

Das, was jetzt auf ihn zukomme, sei eine Frechheit: "Ich werde das nicht einsehen und auch nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde einen Shitstorm bekommen, Hass-Mails, wahrscheinlich sogar Morddrohungen. Da bin ich mir sicher." Um dem vorzubeugen, wolle Eric sich jetzt schon mal präventiv aus der Öffentlichkeit zurückziehen und seinen Account auf privat stellen. Den Mut wolle der 33-Jährige jedoch nicht verlieren.

