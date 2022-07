Interesse an Paula: Was will Dora bei "Princess Charming"?

Will sie wirklich die Princess Charming kennenlernen? In der lesbischen Datingshow kämpfen heiße Singles um das Herz der Protagonistin Hanna Soekeland – eigentlich. Denn auch unter den Kandidatinnen wird bereits heftig geflirtet. So verbringen Paula und Dora jede Menge Zeit miteinander in der Ladysvilla und letztere betonte bereits: Sie hat Paula sehr gerne. Hat Dora sogar mehr Interesse als an der Princess Hanna?

Das klingt zumindest so während der Happy Hour in der fünften Folge. Als sich Paula mit Hanna zurückgezogen hatte, um mit ihr ungestört rumzuknutschen, gestand Dora gegenüber Laura ehrlich: "Obwohl jetzt Hanna da ist und sie megaschön aussieht und ich finde sie auch sehr attraktiv, sehe ich mich nicht mit ihr. Ich sehe mich mit Paula." Dora scheint also mehr Interesse an ihrer Mitbuhlerin zu haben, als an Hanna. Ist die Studentin aus Köln in dem Format dann nicht eigentlich Fehl am Platz?

Offenbar sieht Dora das anders. Denn obwohl sie anscheinend keine gemeinsame Zukunft mit Hanna sieht, bleibt sie in der Show und freut sich sogar darüber, dass die Princess ihr nicht die Kette abgenommen hat: "Sie hat mir dadurch symbolisiert, dass sie mir bald die Chance geben wird, uns näher kennenzulernen, das hat mich vor allem gefreut." An dem Abend mussten dafür aber die Ärztin aus Düsseldorf Sarah und die Berlinerin Jördis die Koffer packen.

