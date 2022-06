"Spezieller Vibe": Der erste "Princess Charming"-Kuss fällt

Diese zwei kamen sich näher... Bei Princess Charming wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. In der zweiten Staffel lädt die Protagonistin Hanna Soekeland fleißig zu Gruppendates ein, um ihre Kandidatinnen besser kennenzulernen. Doch auch das ein oder andere Einzeldate darf sie vergeben. Dieses Mal durfte Singlelady Jessica ihre volle Aufmerksamkeit genießen. Dabei kam es dann auch zum ersten Kuss der Staffel!

Die Münchnerin und Hanna genossen einen romantischen Abend mit ein paar Drinks – Sonnenuntergang, tiefe Blicke und Kuscheleinheiten inklusive. Bei dem Date kamen Jessica und Hanna auch auf Sex und Küsse zu sprechen: "Ich wollte sie ein bisschen in dieses Thema einleiten", erklärte Hanna im Einzelinterview. Das ist ihr auch gelungen. Denn kurz danach kam es schon zu einem leidenschaftlichen Kuss! "Sie kann wirklich sehr gut küssen. Das war ein ganz spezieller Vibe", schwärmte Jessica daraufhin. Und Hanna schien ebenfalls begeistert zu sein: "Es ist für mich ein sehr gutes Zeichen, wenn ich loslassen kann. Das hat sie in dem Moment hingekriegt."

Es war zwar der erste, aber nicht der letzte Kuss in der Folge. In der Entscheidungsnacht zogen sich Hanna und Paula für ein Gespräch zurück. Die Projektleiterin merkte an, dass die Blondine gut riechen würde und küsste sie am Nacken, bevor es zu einem langen, richtigen Kuss kam. "Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich jetzt in Hannas Kopf bin und auch bleibe", grinste Paula.

