Mit nur 38 Jahren: Daran starb NFL-Star Marion Barber III

Ein tragischer Unfall. Der Tod von Marion Barber III (✝38) schockierte Anfang Juni die US-amerikanische Football-Welt. Der NFL-Star wurde mit nur 38 Jahren tot in seiner Wohnung in Texas aufgefunden. Seine ehemaligen Teamkollegen, die Dallas Cowboys und seine Fans trauerten um den jungen und talentierten Sportler. Zunächst gab es keine weiteren Details über die Umstände seines Todes, doch jetzt wurde die Todesursache von Marion bestätigt!

Laut einem Bericht der Gerichtsmedizin, der People vorliegt, starb der NFL-Spieler an einem Hitzschlag. Die Art und Weise seines Todes wurde als Unfall eingestuft. Ein Hitzschlag ist ein ernst zu nehmender Zustand, der durch eine Überhitzung des Körpers verursacht wird. In der Regel ist es eine Folge körperlicher Anstrengung bei hohen Temperaturen und kann auftreten, wenn die Körpertemperatur auf 40 Grad Celsius oder höher ansteigt, so die Mayo Clinic – das sei bei Marion der Fall gewesen.

Laut ESPN berichtete vergangenen Monat die Polizei von Frisco, dass die Beamten gebeten wurden, bei Marion nach dem Rechten zu sehen. Denn der NFL-Spieler hatte während seiner Karriere durchaus Probleme: 2019 wurde er wegen Sachbeschädigung verhaftet und war zudem zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Anzeige

Getty Images NFL-Spieler Marion Barber III

Anzeige

Getty Images Marion Barber 2011

Anzeige

Getty Images Marion Barber mit Fans

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de