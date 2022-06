Traurige Nachrichten aus der amerikanischen Sportwelt! Der Football-Star Marion Barber III ist plötzlich im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Der ehemalige NFL-Spieler hatte eine beachtliche Profikarriere, die sich über sieben Saisons erstreckte. Für die Dallas Cowboys spielte er von 2005 bis 2010. Der Profisportler war für seinen rauen Laufstil bekannt und hörte deshalb auf den Namen "Mario der Barbar". Doch jetzt müssen Marios Fans, Freunde und seine Familie Abschied nehmen.

Wie TMZ berichtet, wurde der ehemalige Running Back der Dallas Cowboys am Mittwoch von der Polizei tot in seiner Wohnung in Frisco aufgefunden. Zurzeit liegen keine weiteren Informationen über die Todesursache vor. "Wir sind untröstlich über den tragischen Tod von Marion Barber III", teilten die Dallas Cowboys in einer Erklärung mit. "Marion war ein knallharter Footballspieler der alten Schule, der mit dem Willen lief, jedes Down zu gewinnen. Er hatte eine Leidenschaft für das Spiel und eine Liebe für seine Trainer und Teamkollegen", heißt es weiter.

Nach seiner Profikarriere machte der NFL-Spieler schwere Zeiten durch – 2019 wurde er verhaftet, nachdem er 2018 angeblich mehrere Autos beschädigt hatte. Der Fall wurde im April mit einer Bewährungsstrafe, gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe für Marion abgeschlossen. Am 10. Juni wäre Mario 39 Jahre alt geworden.

Anzeige

Getty Images Marion Barber 2011

Anzeige

Getty Images Marion Barber beim NFL-Spiel

Anzeige

Getty Images Marion Barber mit Fans

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de