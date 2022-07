"The Kardashians"-Trailer zeigt Kris Jenner im Krankenhaus!

Es geht spannend weiter! Die Realityshow The Kardashians läuft seit April 2022 in Deutschland und ist genauso erfolgreich wie ihr Vorgänger Keeping up with the Kardashians. Die Fortsetzung gibt ebenfalls Einblicke in das glamouröse, aber auch private Leben des berühmten Kardashian-Clans. Für die zweite Staffel gibt es jetzt einen Trailer und eins steht fest – es wird turbulent: Kris Jenner bricht sogar in Tränen aus!

In der Vorschau auf Instagram sieht man die 66-Jährige nämlich im Krankenhaus. Der Clip liefert keine weiteren Details, aber er zeigt, wie Kris (66) auf einem Krankenhausbett liegt und untersucht wird. Die sechsfache Mutter ist augenscheinlich sehr besorgt: "Ich kann meinen Kindern nicht sagen, dass ich Angst habe." Kim Kardashian (41) und Co. hätten schon genug Probleme, da sollen sie sich nicht auch noch um ihre Mama sorgen.

Außerdem kommt es im Trailer zu einer interessanten Szene zwischen Kim Kardashian und ihrem Liebsten Pete Davidson (28). "Babe, willst du ganz schnell mit mir duschen?", fragt die Unternehmerin ihren Freund. "Ja", antwortet dieser, ohne zu zögern, und die beiden verlassen den Raum.

Instagram / krisjenner Kris Jenner in Italien

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihr Freund Corey Gamble

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

