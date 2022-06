Erste Nachricht: Das schrieb Kim Kardashian ihrem Pete!

Alles begann mit einer harmlosen Nachricht! Nach ihrer Scheidung von Rapper Kanye West (45) ist Kim Kardashian (41) wieder total glücklich vergeben – und zwar an den Comedian Pete Davidson (28)! Aus ihrer Liebe machten sie zunächst ein Geheimnis. Doch seit einigen Wochen präsentieren die Turteltauben nur allzu gerne ihr Glück. Außerdem kommen immer mehr Details ihrer Kennenlernphase ans Licht: So kamen Kim und Pete in Kontakt!

Vor ihrem gemeinsamen Sketch für SNL gab der 28-Jährige der Unternehmerin ein paar Ratschläge. Während der TV-Produktion kam es dann zu einem Kuss, der Kim wohl nicht aus dem Kopf gegangen ist. Also fand sie Petes Nummer heraus und schrieb ihm eine unverfängliche, aber clevere Nachricht: "Danke dir vielmals für den Ratschlag, es hat echt Spaß gemacht", offenbarte die Vierfach-Mutter in der Familiendoku The Kardashians – und erklärte zugleich die Hintergründe ihres Texts.

Kim wählte eine "lässige" Nachricht, die das Ganze auch offen ließ – und das hat offensichtlich funktioniert. Ihren ersten offiziellen Red-Carpet-Auftritt hatten Pete und seine Liebste im Mai 2022 – kurz darauf folgte schon die berühmte Met-Gala, auf der die beiden nicht die Finger voneinander lassen konnten.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Splash News / ActionPress Kim Kardashian und Pete Davidson, Paar

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington 2022

