Til Schweiger ehrlich: Würde er ins Dschungelcamp gehen?

Til Schweiger (58) findet ehrliche Worte für das Dschungelcamp! Anfang des Jahres kämpfte Tina Ruland (55) im südafrikanischen Urwald um die begehrte Krone. Besonders ihr "Manta, Manta"-Kollege drückte ihr damals öffentlich die Daumen und bat seine Fangemeinde darum, für die Schauspielerin anzurufen. Doch würde der Filmemacher auch selbst in Erwägung ziehen, eines Tages in den beliebten Dschungel zu ziehen? In einem Interview gab Til nun eine aufrichtige Antwort auf diese Frage!

"Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn ich jetzt alles verlieren würde und ich nicht mehr wissen würde, wie ich das Studium meiner Tochter bezahlen soll, dann würde ich da auch reingehen", gestand er in einem Interview mit Bunte. Vorher wird er jedoch keinen Fuß in die beliebte TV-Show setzen. Trotzdem will der 58-Jährige niemandem zu nahe treten, der sich dennoch dazu entscheidet, an dem Format teilzunehmen.

Vor allem mit Sonja Zietlow (54) und Daniel Hartwich (43), die die Sendung bisher gemeinsam moderiert haben, kann sich der "Keinohrhasen"-Darsteller nicht wirklich anfreunden. "Das stößt mich ab. Die Leute einladen und sich dann über die lustig machen, das gefällt mir nicht", erklärte er weiter.

RTL / Stefan Menne Tina Ruland im Dschungelcamp

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

Thomas Burg Daniel Hartwich und Sonja Zietlow 2022

