Miles Teller übernimmt die Hauptrolle im neuen Olympia-Drama

Miles Teller (38) übernimmt die Hauptrolle in Paramounts Olympia-Drama "Winter Games", das die emotionalen Höhen und Tiefen sowie den immensen Druck bei den Olympischen Winterspielen beleuchtet. Nach seinem Triumph mit "Top Gun: Maverick", der seine erfolgreiche Partnerschaft mit Paramount besiegelte, kehrt der Schauspieler nun erneut zum Studio zurück – diesmal auch als Co-Produzent an der Seite von Tim und Trevor White. Laut Deadline liegen Regie und Drehbuch in den Händen von Paul Downs Colaizzo. Die Produktion befindet sich aktuell in Entwicklung. Ein offizieller Starttermin steht noch aus.

Im Zentrum von "Winter Games" steht das aufwühlende Zusammentreffen einer bislang kaum beachteten Skilangläuferin und einer von Selbstzweifeln geplagten Eishockey-Ikone im Olympischen Dorf. Zwischen Hoffnungen, Rückschlägen und einer neu entfachten Liebe geraten nicht nur ihre Medaillenchancen, sondern auch ihr privates Glück in Gefahr. Das Drehbuch stammt von Pat Cunnane und Paul Downs Colaizzo – beide haben bereits gemeinsam mit Miles an dem Film "Eternity" gearbeitet und vereinen auch hier sportliche Dynamik mit tiefem Gefühlsdrama. Als Schauspieler und Co-Produzent setzt Miles große Hoffnungen in dieses emotional aufgeladene Sport- und Liebesdrama.

Miles Teller feierte seinen internationalen Durchbruch als "Rooster" in "Top Gun: Maverick" an der Seite von Tom Cruise (62) und etablierte sich seither in Projekten wie "The Offer" und "Spiderhead" als einer der gefragtesten Darsteller Hollywoods. Privat bleibt der aus Pennsylvania stammende Schauspieler trotz seines Erfolgs bodenständig: Seit Jahren ist er mit seiner Jugendliebe verheiratet und spricht in Interviews immer wieder offen über die Tiefe ihrer Verbindung. Freunde und Kollegen loben sein authentisches Auftreten – trotz zahlreicher Blockbuster hat er nie die Bodenhaftung verloren.

Instagram / keleighteller Miles Teller im Four Seasons George V in Paris, Februar 2023.

Getty Images Miles Teller und seine Frau Keleigh, Januar 2025

