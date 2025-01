Brände zerstören Millionen-Dollar-Villa von Miles Teller

Miles Teller (37) und seine Frau Keleigh Teller (32) sind unter den Prominenten, die von dem verheerenden Brand in Pacific Palisades, Kalifornien, betroffen sind. Das Paar, das im April 2023 eine luxuriöse Villa für rund siebeneinhalb Millionen Dollar erworben hatte, musste mitansehen, wie ihr Zuhause den Flammen zum Opfer fiel. Laut Berichten wurde das Haus des Top Gun-Stars vollständig zerstört. Die Brände, die sich rasend schnell ausbreiten, haben ganze Straßenzüge in der wohlhabenden Gegend verwüstet. Tausende Menschen mussten evakuiert werden, oft mit nichts als dem, was sie am Körper trugen.

Die Villa der Tellers, die sich zwischen den Palisades Bluffs und dem Palisades Village befand, war erst im Jahr 2015 erbaut worden und bot mit fünf Schlafzimmern und sieben Badezimmern viel Platz. Der Brand, bekannt als Palisades Fire, brach am Dienstagmorgen aus und wird durch starke Winde sowie eine vorhergehende monatelange Trockenheit begünstigt. Neben Miles und Keleigh mussten auch andere Prominente, wie Jamie Lee Curtis (66), Mandy Moore (40) und Ben Affleck (52), ihre Häuser verlassen. In derselben Region verloren Anna Faris (48) und Spencer Pratt (41) ebenfalls ihre Häuser komplett an die Flammen.

Der 37-Jährige ist nicht nur für seine Filmrollen, sondern auch für sein Privatleben bekannt. Miles und Keleigh sind seit 2019 verheiratet und gelten als eines der harmonischsten Paare in Hollywood. Sie teilen regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf Instagram und sind bekannt für ihre Liebe zu Hunden. Über ihre sozialen Kanäle haben sie sich bisher noch nicht zum Verlust ihres Hauses geäußert. Insider berichten jedoch, dass das Paar erleichtert sei, unverletzt entkommen zu sein, und ihre Energie nun darauf verwende, sich um ihre Sicherheit und die ihrer Nachbarn zu kümmern.

Getty Images Miles Teller und seine Frau Keleigh, Schauspieler

Instagram / keleighteller Miles Teller und Keleigh Teller in Paris, Februar 2023