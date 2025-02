Miles Tellers Frau Keleigh ist mit diesem Star befreundet

Der beliebte Schauspieler Miles Teller (37) und seine Frau Keleigh Teller (32) könnten zusammen kaum glücklicher sein. Das Traumpaar ist natürlich auch in Hollywood gut vernetzt – besonders der Freundeskreis der Darstellerin hält so einige Überraschungen bereit. So zählt zu einer ihrer engen Vertrauten ihre weltberühmte Kollegin Anya Taylor-Joy (28). "Es gibt niemanden wie sie", verrät Miles nun gegenüber E! News über Anya. Dabei ergänzt er spannende Details über seinen Co-Star im kommenden Film "The Gorge": "Wir haben Spaß und sie versteht sich wirklich gut mit meiner Frau. Sie haben diese wirklich enge Bindung."

Neben der süßen Freundschaft des prominenten Trios können sich Miles und Keleigh auch auf die Unterstützung vieler weiterer Freunde und Verwandter verlassen. Durch die verheerenden Waldbrände haben sie ihr Haus verloren. Doch angesichts der dramatischen Monate können sie auf die Hilfe ihrer Freunde zählen. "Viele Leute haben sich gemeldet und uns entweder wissen lassen, dass sie emotional dabei sind, oder sie haben uns ihre Wohnung angeboten", erklärt der "Top Gun-Maverick"-Darsteller.

Die beiden Filmstars lernten sich 2013 auf einer Afterparty der Grammys kennen. Nach einer intensiven Datingphase gingen die Turteltauben im September 2019 den Bund der Ehe ein. Die Trauung fand auf der hawaiianischen Insel Maui statt. Ihren Jahrestag verbrachte das Ehepaar 2024 mit einem romantischen Urlaub auf Bora Bora. Auf Instagram verkündete die 32-Jährige damals, dass sich die beiden ihre Eheringe als Tattoos verewigen ließen. Zu ihrem Beitrag schrieb Keleigh: "Ich liebe dich, alles Gute zum fünften Jahrestag an einen einzigartigen Menschen und mein Herz, Miles."

Anzeige Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miles Teller und seine Frau Keleigh, April 2024

Anzeige Anzeige