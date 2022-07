Cardi B und Offset schenken Tochter (4) 50.000 Euro in bar

Cardi B (29) und Offset (30) haben keine Kosten und Mühen gespart! Die beiden Musiker durften schon zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Nach ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus (4) brachte die "WAP"-Sängerin vergangenes Jahr den kleinen Wave Set zur Welt. Den beiden soll es auf jeden Fall an nichts mangeln: So wurde ihre Tochter bereits reich beschenkt und zeigt gerne im Netz ihre luxuriösen Outfits. Zu ihrem Geburtstag bekam Kulture nun wieder ein extravagantes Geschenk!

In seiner Instagram-Story nahm Offset seine Fans an dem vierten Geburtstag seiner Tochter mit – und zeigte auch das großzügige Geschenk, was die Eltern überreichten: Umgerechnet 50.000 Euro in bar! Der Batzen Scheine wurde Kulture einfach so in die Hand gedrückt. "Was ist das? Ein Ticket?", fragte die Vierjährige daraufhin – ein Ticket ist ein umgangssprachlicher Begriff für eine Million Dollar. Ihr Vater korrigierte sie daraufhin, dass es lediglich 50 seien.

Das Bargeld ist jedoch nicht die einzige Überraschung für die Kleine an ihrem großen Tag. Zusätzlich verbrachte sie mit ihren Eltern noch einen aufregenden Tag in dem Freizeitpark Candytopia. In der Story des Vaters sieht man sie freudig wippen, während Cardi ihren kleinen Bruder auf dem Arm hält.

