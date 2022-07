Nach eigener Fehlgeburt: Britney Spears schwärmt von Babys

Britney Spears (40) kann nach ihrem Rückschlag wieder lachen. Im April gingen erfreuliche Nachrichten um die Welt: Die Sängerin verkündete, dass sie und ihr Partner Sam Asghari (28) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nur wenige Wochen später verriet die "Toxic"-Interpretin jedoch, dass sie eine Fehlgeburt erlitt. Für ihre Zukunft will das Paar die Hoffnung auf ein gemeinsames Kind jedoch nicht aufgeben. Im Netz verdeutlichte Britney nun erneut, wie stark ihre emotionale Verbindung zu Kindern ist!

Via Instagram teilte Britney am Mittwoch eine niedliche Fotoreihe mit ihren Followern, auf der sie ein Baby in den Armen hält. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein ihr bekanntes Kind – denn das kleine Nesthäkchen gehört zu einer Familie, die sie im Urlaub kennengelernt hatte. "Dieses Baby sah zu mir auf, als ob es Engel sehen würde. Kinder sind mystische kleine Wesen. [...] Das ist der Grund, warum Kinder so besonders sind. Sie sind so unschuldig und rein", schwärmte sie daraufhin in ihrer Bildunterschrift.

Dabei schwelgte Britney auch in Erinnerungen an ihre eigenen zwei Söhne Sean Preston (16) und Jayden James, die sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (44) hat – immerhin erinnerte sie das Baby an die Zeit, als ihre Kids noch kleiner waren. "Ich denke, das ist Liebe. Diesen Tag werde ich nicht vergessen", erklärte sie weiter.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2022

Getty Images Britney Spears mit ihren Kindern Jayden und Sean, Juli 2013

