Niedliche Karte: Neues Foto von Prinzessin Charlotte (7)

Was für eine süße Grinsebacke! Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) haben inzwischen drei Sprösslinge. Auf Prinz George (8) – den Erstgeborenen – folgten Prinzessin Charlotte (7) und schließlich Nesthäkchen Prinz Louis (4). Gelegentlich begleiten die drei Minis ihre Eltern auch schon zu öffentlichen Terminen und verzücken die Fans. Im Mai feierte die Mittlere der drei ihren siebten Geburtstag. Für die Glückwünsche zu Charlottes Geburtstag gab es für alle Gratulanten eine putzige Karte mit süßer Danksagung!

Im Namen ihres Töchterleins verschickten Kate und William eine süße Dankeskarte, die unter anderem Hello! vorliegt. Darauf sitzt Charlotte auf einer Blumenwiese in Norfolk und strahlt in die Linse – den niedlichen Schnappschuss schoss im Übrigen wieder mal Mama Kate. "Danke für die nette Geburtstagsnachricht, die ihr zu Prinzessin Charlottes siebtem Geburtstag geschickt habt", schrieben die Eheleute dazu.

Wie tickt die kleine Charlotte eigentlich privat? Im Juni gab Papa William einige Details über seine Tochter preis. Bei einem Besuch einer Trainingseinheit der englischen Damen-Nationalmannschaft verriet er: Charlotte liebt Fußball – und schwärmte total stolz vom Talent des Mini-Royals.

Getty Images Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinzessin Charlotte im August 2021

MEGA Prinzessin Charlotte, 2019 bei einem Poloturnier

