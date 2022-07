Unbeantwortete Fragen: Maurice schießt gegen Ex Kim Tränka!

Nun gibt auch Maurice Schmitz sein Statement ab. Im vergangenen Jahr verliebte sich der gebürtige Kölner in den Prince Charming Kim Tränka. Er verzauberte den Blondschopf in der Show sogar so sehr, dass er die Staffel nicht nur als Gewinner verließ, sondern auch als vergebener Mann. Im vergangenen Monat gab das Paar allerdings seine Trennung bekannt, wobei sich Kim bereits viel früher emotional distanziert habe, wie er am vergangenen Dienstag verkündete. Darüber äußerte sich nun auch Maurice.

Maurice – auch unter dem Spitznamen Mo bekannt – hatte sich bereits in der Vergangenheit über seinen Verflossenen geäußert. Dabei wäre er stets darauf bedacht gewesen, seinen Ex nicht negativ darzustellen. Doch nach Kims Statement entschied sich der "Prince Charming"-Gewinner nun dafür auszupacken. "Leider hat Kim nicht alle Fragen beantwortet", schrieb er in seiner Instagram-Story und merkte an: "Die Entwicklung von Gefühlen ist menschlich, daher kann ich diesbezüglich keinem einen Vorwurf machen – jedoch wegen der Art und Weise der Kommunikation und der fehlenden Ehrlichkeit."

Maurice Fans scheinen aber auf jeden Fall hinter ihm zu stehen. So richtete der gelernte Kaufmann noch ein paar dankende Worte an seine Follower, nachdem sich einige bei ihm nach Kims Statement gemeldet hatten: "Vielen Dank für die unzähligen tollen, liebevollen und ehrlichen Nachrichten."

Instagram / thegreatestmoman Kim Tränka und Maurice Schmitz im Mai 2022

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz im Juni 2022

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz und Kim Tränka

