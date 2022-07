Wie süß! Liz Kaeber zeigt sich verliebt mit ihrem Schatz

Liz Kaeber (29) teilt ihr großes Glück mal wieder mit der ganzen Welt! Seit 2018 ist sie schon mit Nick Maerker verheiratet und will auch unbedingt eine Familie mit ihm gründen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin zeigt immer wieder, dass er genau der Richtige für sie ist: Total verliebt schwärmt sie von Nick und turtelt auch öffentlich mit ihm. Jetzt machte Liz ihrem Ehemann mal wieder eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram teilte sie ein neues Pärchenfoto: Darauf küssen die Eheleute sich mit geschlossenen Augen ganz verliebt auf den Mund. Unter dem Schnappschuss teilte die Influencerin auch gleich einen Beziehungstipp mit ihrer Community. "Die Liebe ist nicht immer perfekt – aber sie sollte immer bedingungslos sein", stellte sie klar.

Das sieht wohl auch ihre Freundin Sarah Harrison (31) so: "Da stimm ich dir zu", schrieb sie mit einem Herz unter das Foto des Paares. Und auch die Follower zeigten sich ganz begeistert von dem romantischen Post. "So tolle Worte!" und "So ein schönes Paar", waren nur einige der entzückten Fan-Kommentare.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im Juni 2022

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Reality-TV-Star

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im Dezember 2021

