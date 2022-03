Liz Kaeber (29) ist auch nach fünf Jahren Beziehung noch so glücklich wie am ersten Tag. Ihr Ehemann Nick Maerker und sie sind ein Herz und eine Seele – und wollen auch unbedingt zusammen eine Familie gründen. Immer wieder zeigen sie sich verliebt bis über beide Ohren im Netz und schwärmen voneinander. Zu seinem Geburtstag machte Liz ihrem Nick jetzt erneut eine süße Liebeserklärung.

"Happy Birthday, meine Liebe des Lebens", schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin unter ein romantisches Video der beiden auf Instagram. Darin sieht man sowohl, wie die beiden an ihrer Hochzeit tanzen, als auch viele süße Fotos aus den Jahren ihrer Beziehung. In ihrer Story drückte Liz ihre Liebe dann noch mal stärker aus: "Deine Art, wie du mich liebst, wird mich für immer in deinen Bann ziehen. Du bist einzigartig und besonders, ich liebe dich jeden Tag mehr." Außerdem teilte sie noch Kinderbilder ihres Liebsten und versah sie mit vielen Herzen.

Auch ihre gemeinsame Geschichte ließ Liz noch mal Revue passieren: Die beiden brauchten insgesamt drei Anläufe, bis sie erkannten, dass sie füreinander bestimmt sind. "Seit fünf Jahren bist du schon an meiner Seite, wenn ich die Pausen mal wegnehmen würde, dann wären wir 14 Jahre zusammen", widmete sie liebevolle Worte an Nick. Für sie habe es niemals einen anderen gegeben: "Ganz tief in meinem Herzen wusste ich es schon immer."

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Januar 2022

Anzeige

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Anzeige

Instagram / nick_maerker Nick Maerker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de