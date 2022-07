Heißer Anblick! Ekaterina Leonova posiert im roten Bikini

Ekaterina Leonova (35) begeistert ihre Fans mal wieder! Die Profitänzerin zählt nicht nur bei Let's Dance zu den absoluten Publikumslieblingen, sondern hat sich auch auf Social Media eine große Fangemeinde aufgebaut. Immer wieder gibt sie hier Einblicke in ihr Leben oder teilt gerne private Schnappschüsse. Jetzt zeigte die gebürtige Russin mal wieder ihren mega Körper: Ekaterina präsentiert im Bikini ihre sexy Kehrseite!

Aktuell befindet die TV-Bekanntheit sich nämlich im Urlaub in der Türkei – klar, dass zusätzliche Klamotten da unnötig sind! Auf Ekats neusten Bildern auf Instagram posiert sie in einem roten Bikini auf Zehenspitzen stehend auf einem Boot. Ein schwarz-weißes Tuch schwenkend lässt die 35-Jährige so einen direkten Blick auf ihre heiße Rückansicht zu und strahlt in die Kamera. Wie gut es ihr gerade geht, machte sie auch in der Bildunterschrift deutlich. "Welche unglaubliche Kraft hat die Natur! Sonne, Wasser, Wind... Ich atme tief, ich vergesse alles... Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind", freute die TV-Bekanntheit sich.

Die Fans sind natürlich ganz verzückt von dem Anblick und überschütteten Ekat mit Komplimenten. "Du bist ein Traum und das sind wirklich imposante Bilder", witzelte ein User unter den heißen Schnappschüssen. "Deine Schönheit ist kaum zu übertreffen" und "Was für eine schöne Figur!", stimmten ihm weitere Nutzer zu.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Bekanntheit

Getty Images Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

