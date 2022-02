Ekaterina Leonova (34) ist wieder zurück! Am Freitag war es endlich so weit: Die erste Folge der neuen Let's Dance-Staffel flimmerte über die TV-Bildschirme. Natürlich waren auch wieder einige altbekannte Gesichter dabei – unter anderem die Profitänzer Christina Luft (31) und Evgeny Vinokurov (31). Doch auch Ekat kehrte nach zwei Jahren Pause zu dem Format zurück. Über ihr Comeback haben sich die Zuschauer sehr gefreut!

Auf Twitter kommentierten am gestrigen Abend wieder zahlreiche Fans das Geschehen. Viele User waren total begeistert, dass die gebürtige Russin nach zwei Jahren nun endlich wieder auf dem Tanzparkett steht – und drückten ihre Freude auf der Plattform aus. "Ekat ist zurück. Darauf habe ich so lange gewartet" und: "Ekat ist zurück! Die Welt ist wieder in Ordnung", schwärmten nur zwei von vielen Nutzern.

Dass die 34-Jährige in diesem Jahr mit dem Comedian Bastian Bielendorfer (37) tanzt, kommt bei den Fans hingegen nicht so gut an. Einige wünschten sich offenbar einen anderen Tanzpartner für die Brünette. Trotzdem glauben viele Zuschauer an ihren Sieg. "Ekat ist die Queen des Ganzen und gewinnt, egal wie untalentiert Bastian jetzt noch ist" und: "Ich würde mir wünschen, dass Ekat und Basti weit kommen, dass sie ihn formen und fordern kann", schrieben zwei User auf der Plattform.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Stars

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de