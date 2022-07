"Squid Game" als Realityshow: So kann man sich bewerben!

Squid Game im realen Leben – geht das? Im vergangenen September feierte die Serien-Neuheit kurz nach der Veröffentlichung einen Mega-Erfolg – mit satten 142 Millionen Haushalten, die für "Squid Game" einschalteten, ist die südkoreanische Show heute das meistgesehene Format auf Netflix. Um die Wartezeit bis zur bereits bestätigten zweiten Staffel erträglicher zu machen, ist jetzt ein weiteres Projekt in Planung – und zwar in Form einer TV-Show mit den "Squid Game"-Fans in der Hauptrolle!

Wie The Sun berichtete, werden die Briten im Moment zur Teilnahme an der realen "Squid Game"-Show animiert – auf den Gewinner wartet ein Preisgeld von 3,8 Pfund (rund 4,5 Millionen Euro)! Genau wie in der Netflix-Serie werden 456 Kandidaten in "herzzerreißenden" Ausscheidungsspielen gegeneinander antreten, wobei die TV-Produktionsfirma betonte, dass alle Kandidaten unbeschadet davonkommen werden. Die einzige Teilnahme-Voraussetzung: Die Bewerber müssen über 21 Jahre alt sein und bis zum 26. August ein Video einreichen. "Ich kann es kaum erwarten – ein Traum wird wahr. [...] Es ist so eine geniale Idee [...]", schwärmte ein Fan.

Auf die zweite "Squid Game"-Staffel müssen die Fans allerdings noch warten: Obwohl der Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk bereits Ende des vergangenen Jahres die Fortsetzung bestätigte, sollen die Spiele vermutlich erst 2023, wenn nicht sogar erst 2024 beginnen. Der Grund: Der Serien-Macher hat nur rund drei Seiten an Ideen, aus denen er aber ein ganzes Drehbuch machen möchte – die Handlung stehe aber schon fest, wie der Regisseur selbst gegenüber Vanity Fair angab.

Netflix / Noh Juhan Szene aus "Squid Game"

Netflix / Noh Juhan Szene aus der Netflix-Erfolgsserie "Squid Game"

Getty Images Hwang Dong-hyuk bei einem "Squid Game"-Screening in L.A. im November 2021

