Frau getötet und eingefroren: Ukrainischer TV-Star verhaftet

Petr Begun sorgt mit einer furchtbaren Tat für Schlagzeilen! Eigentlich hinterließ der ukrainische Rechtsanwalt auf die TV-Zuschauer bislang wohl einen guten Eindruck: Er suchte 2019 in der Show "Blind Wedding" – vergleichbar mit dem deutschen Format Hochzeit auf den ersten Blick – nach der großen Liebe. Allerdings verliebte er sich erst nach dem Ende der Sendung und verlobte sich daraufhin sogar. Doch jetzt sorgt er für Entsetzen: Petr wurde verhaftet, weil er seine Verlobte getötet und die Leiche zerstückelt haben soll.

Laut eines Berichts von DailyMail habe der ukrainische TV-Star seine Verlobte getötet, ihren Körper zerstückelt und ihr Herz sowie ihre Genitalien in seiner Gefriertruhe aufbewahrt. "Der Bräutigam-Ripper riss seiner Geliebten das Herz, die Nieren und die weiblichen Geschlechtsorgane heraus", gewährte der Polizeichef Andrei Nebytov einen Einblick in den grausamen Mordfall. Andere Leichenteile habe Petr dann über mehrere Tage hinweg unter anderem in "verdächtigen Paketen" auf Mülldeponien und in Seen entsorgt. Das Opfer sei im Laufe der Ermittlungen mithilfe der Fingerabdrücke identifiziert worden.

Laut den Behörden habe Petr die schreckliche Tat bereits gestanden. "Der Mann erklärte, dass es einen Konflikt zwischen ihm und der Frau gegeben habe, in dessen Folge er sie erwürgt habe", berichtete der Polizist. Er müsse sich jetzt wegen Mordes vor Gericht verantworten – im Falle einer Verurteilung drohe ihm dann nach ukrainischem Recht eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren.

Anzeige

Instagram / petr_bigun Petr Begun im März 2019

Anzeige

Instagram / petr_bigun Petr Begun, ukrainischer Realityshow-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / petr_bigun Petr Begun

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de