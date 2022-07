Kryptische Botschaft: Ist Britney Spears der Rummel zu viel?

Ist Britney Spears (40) der Ruhm etwa zu viel? Die Sängerin stand bereits als Kind auf der Bühne. Nach den ersten TV-Auftritten folgte eine Megakarriere im Teenager-Alter. Neben Fans und Konzerten auf der ganzen Welt brachte das der US-Amerikanerin allerdings auch ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Familie ein. Jetzt machte Britney im Netz eine Andeutung: Wäre sie etwa viel lieber völlig unbekannt?

Auf Instagram teilte die 40-Jährige nun nämlich ein Foto einer handschriftlichen Notiz. "Ich würde einfach gerne irgendwohin gehen, wo niemand weiß, wie ich heiße", steht dort in Großbuchstaben. Unter dem Beitrag wird die "Toxic"-Interpretin dann noch etwas präziser: "Manchmal bin ich ein Idiot und strecke mich nach etwas aus, obwohl alles, was ich will, direkt vor mir liegt."

Britneys Fans wussten offenbar nicht so recht, was sie mit dem Post ihres Stars anfangen sollten. "Ich hoffe, du findest diesen Ort, Liebes", sprach eine Userin der Musikerin Mut zu. Viele andere unterstützten sie auf ihrem Weg mit Herz-Emojis.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, September 2016

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, August 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de