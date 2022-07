Nick Cannon ist sich sicher: Er bekommt 2022 noch drei Kids!

Nick Cannon (41) ist längst noch nicht fertig! In den vergangenen Monaten machte der Moderator vor allem mit Schlagzeilen über Familienzuwachs von sich Reden. Anfang des Jahres verkündete er, mit Bre Tiesi sein achtes Baby zu erwarten. Angeblich soll er außerdem der Vater von Abby De La Rosas ungeborenem Kind sein. Tatsächlich scheint der Comedian noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen zu haben. Nun versicherte Nick: Er wird in diesem Jahr noch mindestens drei Kinder bekommen!

Im Interview mit Entertainment Tonight kam der 41-Jährige auf seine Kinderplanung zu sprechen. Dabei wurde Nick gefragt, wie viel Nachwuchs er in diesem Jahr noch erwarte. Daraufhin merkte der TV-Star an: "Du könntest sicher auf drei im Jahr 2022 wetten." Scheint also, als würde der US-Amerikaner in naher Zukunft noch einiges vorhaben.

Bisher hat Nick seine Kinder von fünf verschiedenen Frauen: Bre Tiesi, Abby De La Rosa, Mariah Carey (53), Alyssa Scott und Brittany Bell. Von ihnen verstehen sich jedoch nicht alle gut miteinander – was die Sprösslinge aber nicht beeinflussen soll. "Alle meine Kinder werden immer Freunde sein, auch wenn ihre Mamas nicht einverstanden sind", betonte der Rapper auf Instagram.

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Monroe und Moroccan

Instagram / nickcannon Nick Cannon, Abby De La Rosa und ihre Zwillinge Zillion und Zion im Juni 2022

