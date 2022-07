Wegen Social Media: Constance Wu unternahm Suizidversuch

Constance Wu feierte als Schauspielerin bereits riesengroße Erfolge: Beispielsweise stand sie für "Hustlers" gemeinsam mit Jennifer Lopez (52) vor der Kamera. Allerdings bekam sie in der Vergangenheit auch schon viel Gegenwind: Nachdem sich die Familienmutter öffentlich darüber beschwerte, dass ihre Serie "Fresh Off The Boat" fortgesetzt wird, erhielt sie viele Hassnachrichten von Fans und Kollegen in den sozialen Medien – und diese Reaktionen verletzten sie sehr. Jetzt machte die "Crazy Rich Asians"-Darstellerin eine tragische Nachricht publik: Constance überlebte einen Suizidversuch.

Die gebürtige US-Amerikanerin meldete sich vor wenigen Stunden mit einem emotionalen Statement auf Twitter zu Wort. Die vielen Hate-Nachrichten, die sie damals aufgrund ihrer Aussagen bekommen hat, hätten sie mental stark beeinflusst. "Rückblickend ist es surreal, dass mich ein paar DMs davon überzeugt haben, mein eigenes Leben zu beenden, aber genau das ist passiert", berichtete die 40-Jährige und fügte hinzu: "Zum Glück fand mich ein Freund und brachte mich in die Notaufnahme."

Durch diesen "beängstigenden Moment" haben Constance heute auf "vieles" einen anderen Blick. "Nach einer kleinen Pause von Hollywood und jeder Menge Therapie fühle ich mich okay genug, um mich hierher zurück zu wagen – zumindest für ein kleines Weilchen", beendete sie ihren Post. Ihr sei es jetzt wichtig, sich dafür einzusetzen, dass mehr über mentale Gesundheit gesprochen wird.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Constance Wu, TV-Bekanntheit

Getty Images Constance Wu, Schauspielerin

Getty Images Constance Wu im Januar 2020 in Pasadena



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de