Schauspielerin Constance Wu ist schwanger mit zweitem Kind!

Constance Wu ist offenbar im absoluten Familienglück! Mit ihrer Rolle im Netflix-Hit "Crazy Rich Asians" erlangte die Schauspielerin große Bekanntheit. Doch auch privat könnte es für die "Fresh off the Boat"-Darstellerin kaum besser laufen. Vor knapp drei Jahren brachten sie und ihr Partner Ryan Kattner ihre erste Tochter zur Welt. Nun soll die US-Amerikanerin erneut schwanger sein. Constance erwartet ihr zweites Kind!

Wie Page Six berichtet, sei die werdende Mama am Dienstag mit großem Babybauch fotografiert worden! Auf ihrem Spaziergang trug die 40-Jährige einen eng anliegenden rot-weiß gestreiften Pullover, eine weite Hose sowie eine lässige Cap. Ein Kommentar seitens der Schauspielerin blieb bislang jedoch aus.

Vor zwei Jahren hatte Constance in der "The Tonight Show" einen seltenen Einblick in ihr Leben als Mama gegeben. Denn dort hatte sie verraten, dass ihre Tochter ein ganz besonderes Merkmal habe! "Ihr Hintern ist zum Teil blau", hatte sie erzählt. Dies sei eine Besonderheit, die hin und wieder bei asiatischen Babys auftrete und nach zwei Jahren wieder verschwinde.

Getty Images Constance Wu bei der Premiere von "Lyle, Lyle, Crocodile"

Getty Images Constance Wu, Schauspielerin

Getty Images Constance Wu im Januar 2022

