Im Alter von 22 Jahren: Constance Wu wurde vergewaltigt

Constance Wu erinnert sich an ein schlimmes Erlebnis zurück. Die Schauspielerin sprach erst vor Kurzem zum ersten Mal in der Öffentlichkeit darüber, dass sie während des Drehs der Serie "Fresh Off the Boat" von einem Produzenten sexuell belästigt wurde, es jedoch lange für sich behielt. Nun fand Constance erneut Mut und offenbarte, dass sie mit 22 Jahren von einem Mann vergewaltigt wurde.

In der Show "Red Table Talk" packte die "Crazy Rich"-Darstellerin aus und erzählte von dem traumatischen Erlebnis. Sie sei auf einem Date gewesen und der Mann bat sie, mit ihm heimzukommen. Als es dann zum Sex kommen sollte, machte Constance jedoch klar, dass sie das nicht möchte. "Ich sagte ganz klar zu ihm: 'Tut mir leid, ich bin noch nicht bereit für Sex.' [...] Aber er hörte nicht auf mich und zog das Kondom weiter über", erinnerte sich die 40-Jährige. Dabei fühlte sie sich total machtlos: "Ich habe mich nicht gewehrt, weil er doppelt so groß war wie ich. Es war fast so, als müsste ich nachgeben, um mich zu schützen."

Doch bei der Polizei angezeigt hatte Constance den Fall jahrelang nicht. Der Grund: Der Mann war nicht gewalttätig zu ihr, sondern behandelte sie abgesehen von dem Sex ohne Einverständnis sehr sanft. "Ich habe es nicht als Vergewaltigung wahrgenommen, weil wir so daran gewöhnt sind, es als Gewalt gleichzusetzen. Es war eine stille Erfahrung. Obwohl meine Worte klar waren, war der Sex mit ihm still", führte Constance aus. Nun möchte sie jedoch offen darüber reden und klarmachen, dass es verschiedene Arten der Vergewaltigung gibt.

Anzeige

Getty Images Constance Wu im Oktober 2022 in New York

Anzeige

Getty Images Constance Wu im Januar 2020 in Pasadena

Anzeige

Getty Images Constance Wu im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de