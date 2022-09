Constance Wu wurde früher am Serien-Set sexuell belästigt

Constance Wu spricht über eine schwierige Zeit in ihrem Leben. Die Schauspielerin spielte schon in etlichen Serien und Filmen mit – unter anderem in dem Streifen "Crazy Rich". Aber auch durch die Serie "Fresh Off the Boat" erlangte sie viel Bekanntheit. Doch am Set soll nicht alles rund gelaufen sein, was sie bislang allerdings verschwiegen habe. Nun packte Constance aus und machte publik, dass sie bei den Dreharbeiten sexuell belästigt wurde.

Von 2015 bis 2020 spielte die US-Amerikanerin mit taiwanischen Wurzeln bei der Sitcom mit. Dabei verging sich der Produzent offenbar mehrmals an ihr. "Ich habe sehr lange über die vielen sexuellen Belästigungen und Einschüchterungen geschwiegen, denen ich in den ersten beiden Staffeln der Serie ausgesetzt war", erzählte Constance jetzt in einem Interview mit The Atlantic. Sie sei nicht früher an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie den Ruf der Serie nicht beschmutzen wollte. "Es war die einzige Sendung im Fernsehen seit über 20 Jahren, in der asiatische Amerikaner mitwirkten", erklärte sie.

Nachdem die Show jedoch erfolgreich war, erlangte Constance das Selbstbewusstsein, dem unbekannten Produzenten die Stirn zu bieten: "Ich hatte keine Angst mehr, meinen Job zu verlieren. Da konnte ich anfangen, Nein zu sagen zu den Belästigungen, Nein zu den Einschüchterungen, die von diesem bestimmten Produzenten ausgingen." Die 40-Jährige machte außerdem eine Therapie und konnte dadurch persönlich mit dem Geschehenen abschließen und ihren Job fortführen.

Getty Images Constance Wu im Februar 2019

Getty Images Constance Wu, Januar 2020

Getty Images Constance Wu im Januar 2020 in Pasadena

