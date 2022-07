"Fürsorglich": Constance Wu schwärmt von Co-Star Chris Pratt

Constance Wu ist dankbar für ihren Co-Star Chris Pratt (43). Im Sommer 2020 brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt. Auch Schauspielkollege Chris und seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (32) durften zur selben Zeit ihren ersten Nachwuchs willkommen heißen. Für die Serie "The Terminal List" stehen die beiden Hollywoodstars gemeinsam vor der Kamera – für Constance der erste Job seit ihrer Geburt. Wie die "Crazy Rich Asians"- Darstellerin nun verriet, sei Chris ihr eine große Hilfe nach der Babypause gewesen.

"Chris war am Set so unterstützend, liebevoll und fürsorglich", schwärmte die 40-Jährige im Interview mit The Hollywood Reporter. Die Schauspielerin sei daher sehr dankbar, den zweifachen Vater als ihren Co-Star an ihrer Seite zu haben – denn der erste Tag am Set war für Constance nicht einfach. "Ich vermisste mein Baby. Es war so schwer für mich, bei der Arbeit zu bleiben, weil es so emotional war. Etwas, das so viele Mütter an ihrem ersten Arbeitstag durchmachen", erklärte die "Hustlers"-Darstellerin.

Aber nicht nur Constance kennt dieses Gefühl, auch Chris dürfte es bekannt sein. Erst im Mai dieses Jahres wurde der 43-Jährige zum zweiten Mal Vater. Das verkündete seine Ehefrau überglücklich auf Instagram. "Wir sind total aufgeregt darüber, euch die Geburt unserer zweiten Tochter zu verkünden", schrieb sie.

Constance Wu, Januar 2020

Taylor Kitsch, Mike Hopkins, Constance Wu, Jennifer Salke, Chris Pratt und Tyner Rushing, 2022

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere in Los Angeles

