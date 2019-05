In dem Film-Hit “Crazy Rich Asians” verkörperte Constance Wu die süße und naive Wirtschaftsprofessorin Rachel Chu, die mit ihrer sympathischen und offenen Art die Kinobesucher in ihren Bann zog. Doch hinter den Kulissen soll die Schauspielerin eine ganz andere Seite von sich gezeigt haben: Die Beauty soll das komplette Gegenteil von niedlich gewesen sein: Ihr unfreundliches Verhalten sei vor allem ihren Kollegen gegen den Strich gegangen!

Diese Neuigkeiten dürften Fans der Hollywood-Schönheit nicht erfreuen: Constance soll eine echte Diva sein. Das sorgt besonders bei der ABC-Show “Fresh Off The Boat” für Unmut. “Constance ist die meistgehasste Person am Set. Sie ist zu jedem unfreundlich, aber vor allem zu der Crew”, berichteten Insider Page Six. Auch am Set von “Hustlers” soll ihr Verhalten bereits negativ aufgefallen sein. Hinter den Kulissen sei sie sogar als “größere Diva als ihre berühmteren Co-Stars Jennifer Lopez (49) und Cardi B (26)” bekannt. Unter anderem sei es problematisch, dass sie sich auf nichts einlassen kann. “Sie weigert sich, Interviews zu geben, sie will keine Besucher am Set haben. Es ist wie ein Klischee. Sie ist so talentiert – aber alle Zeichen deuten auf eine schwierige Diva hin”, erzählte eine der anonymen Quellen weiter.

Ein dritter Insider, der mit ihr gearbeitet haben soll, betonte, dass Constance mit dieser Attitüde sogar ihre Karriere gefährden könnte. Für sie sei es völlig in Ordnung, “Menschen schlecht zu behandeln”. Vielleicht sind diese Berichte ja ein Wake-up-Call für die Schauspielerin.

Getty Images Constance Wu bei der "Crazy Rich Asians"-Premiere 2018

Getty Images Schauspielerin Constance Wu auf der Met Gala 2019

Getty Images Constance Wu bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

