Überraschung: Constance Wus zweites Baby ist auf der Welt!

Jetzt sind sie zu viert! Constance Wu spielte in den vergangenen Jahren in so einigen Film-Hits mit. Vor allem für ihre Rolle in "Crazy Rich Asians" hatte sie große Bekanntheit erlangt. Aber auch privat kann es bei der Schauspielerin aktuell wohl nicht besser laufen: Mit ihrem Partner Ryan Kattner hat sie seit drei Jahren eine Tochter. Anfang des Jahres machte die Hollywood-Beauty dann bekannt, dass sie weiteren Nachwuchs erwartet – und nun ist Constance' zweites Kind endlich da!

Die frohe Botschaft gibt die 41-Jährige nun ganz beiläufig in einem Teaser für den Podcast "Prettysmart" von Danielle Robay preis. Im Gespräch rutscht Constance raus, dass ihr zweites Kind geboren ist! "Eilmeldung: Ich habe einen Sohn bekommen", verkündet sie lachend. Wann genau der kleine Junge das Licht der Welt erblickt hat und wie er heißt, verrät sie aber nicht. Offenbar liegt die Geburt aber noch nicht lange zurück. Er sei noch ein "kleiner Nugget."

Wie ist es für die Hollywood-Bekanntheit eine Jungen-Mama zu sein? "Viele der Unterschiede, die ich erlebe, sind solche, bei denen ich denke: 'Er ist einfach ein anderer Mensch'", meint Constance. Es liege demnach nicht daran, dass er ein Junge ist und sie vorher eine Tochter hatte. Doch das könne sie noch ändern: "Es ist noch so früh."

Getty Images Constance Wu, Schauspielerin

Getty Images Constance Wu im Februar 2019

Getty Images Constance Wu, Schauspielerin

