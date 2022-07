Ex-Spice-Girl Victoria Beckham ist jetzt auch bei TikTok!

Sie will wohl etwas Neues ausprobieren! Victoria Beckham (48) ist seit 22 Jahren mit dem ehemaligen Profikicker David Beckham (47) verheiratet. Gemeinsam mit ihren Kindern Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) und Harper (11) genießen sie ihr Familienleben, wovon die Designerin ihren Fans gerne mal Einblicke zeigt. Schon bald könnte sie das vielleicht auch auf einer neuen Plattform machen: Victoria ist jetzt unter die TikToker gegangen und veröffentlichte sogar schon Videos!

Die vierfache Mutter teilte einen kurzen Clip, der auf humorvolle Art an ihre Zeit bei den Spice Girls erinnern soll. In dem Video sitzt sie an einem Tisch und stützt ihren Kopf auf der Hand ab, während ein Teller mit einer Cloche darauf vor ihr steht. Die 47-Jährige greift einen TikTok-Trend auf, indem sie folgenden Satz einblendet: "Sag mir, dass du eine Posh bist, ohne mir zu sagen, dass du eine Posh bist..." Daraufhin kommt ein Kellner ins Bild und nimmt die Haube vom Teller, worunter Lachs mit gedünstetem Gemüse zum Vorschein kommt – was bekanntlich das Lieblingsessen der ehemaligen Spice-Girls-Sängerin mit dem Künstlernamen Posh Spice ist.

Ihre Fans reagieren begeistert auf das Video. So kommentierte beispielsweise ein User den Beitrag: "Ich liebe Victorias Humor." Ein anderer Follower hieß die einstige Spice-Girls-Sängerin auf TikTok willkommen: "Königin Victoria ist angekommen." Manche Nutzer fanden jedoch, dass die ehemalige Spielerfrau zu alt für diese Plattform sei.

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Getty Images Die Spice Girls im Juni 2007

Getty Images Victoria Beckham bei Jacquemus' Modenschau im Juni 2022

