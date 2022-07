Freizügige Nixe! Britney Spears badet komplett nackt im Meer

Britney Spears (40) zeigt mal wieder, was sie zu bieten hat. Im Netz gewährt die "… Baby One More Time"-Interpretin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft präsentiert sie sich auch gerne freizügig. So veröffentlichte die Sängerin in den vergangenen Monaten immer wieder Schnappschüsse, auf denen sie komplett nackt posiert oder ihre blanken Brüste mit den Händen verdeckt. Nun postete Britney einige neue Nackt-Fotos.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Popsängerin jetzt zwei Aufnahmen, die sie schwimmend im Meer zeigen. Für ihren Tauchgang entschied sich Britney jedoch keineswegs für einen bunten Bikini. Stattdessen posiert sie unter Wasser komplett nackt. Ihren Intimbereich sowie ihre Brüste und ihren Po zensierte sie dafür mit silberner Glitzerfarbe. In Anlehnung an den 2003 erschienenen Film "Findet Nemo" kommentierte die 40-Jährige die Fotos mit den Worten: "Einfach schwimmen, einfach schwimmen".

Bei den Abonnenten der Blondine sorgten die neuen Nackt-Fotos für geteilte Meinungen. Während einige Fans von den Aufnahmen begeistert waren, äußerten ein paar Nutzer auch Bedenken. So schrieb ein Follower beispielsweise, dass Britney so viel mehr ausmachen würde als nur ihr Körper, während ein anderer User verärgert kommentierte: "Warum bist du immer nackt? Was passiert hier gerade?".

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears am Strand

