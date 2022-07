Britneys Schlafzimmer abgehört? Jamie Spears äußert sich!

Hat Jamie Spears (69) seine Tochter wirklich bis ins Schlafzimmer kontrolliert? Britney Spears (40) hat jahrelang unter der Vormundschaft ihres Vaters gelitten. Im Zuge des Prozesses gegen ihn wurde auch bekannt, dass er seine Tochter angeblich heimlich in ihrem Haus überwacht haben soll – das bestätigten auch die Untersuchungen des FBIs. Obwohl sich die Sängerin bereits seit Ende 2021 als freie Frau bezeichnen kann, kommen immer wieder neue Informationen ans Licht. Nun meldete sich Jamie selbst zu der Abhöraktion!

Wie Page Six berichtete, reichte Jamie am Mittwoch eine eidesstattliche Erklärung beim obersten Gericht in Los Angeles ein, in der er beteuert, dass er seine Tochter nicht ausspioniert habe. "Diese Behauptungen sind falsch. Ich habe zu keiner Zeit eine Überwachung in ihrem Schlafzimmer durchgeführt oder genehmigt. Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Überwachung stattgefunden hat", heißt es in den Gerichtsdokumenten.

Neben der Überwachung im Schlafzimmer lauteten die Vorwürfe durch die New York Times auch, dass Jamie sämtliche Textnachrichten, Anrufe und Online-Verläufe auf ihrem Handy kontrolliert haben soll. Zu den Vorwürfen, dass er Britneys Telefon ausspioniert hätte, äußerte sich ihr Vater in der Erklärung jedoch nicht.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jamie Spears im März 2008

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de