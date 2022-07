Halsey plaudert aus: Söhnchen Ender mag ihren Gesang nicht

Wer ist Halseys (27) größter Kritiker? Mit den Songs "Closer, "Without Me" oder "Bad At Love" feiert die US-Amerikanerin regelmäßig internationale Erfolge. Aber auch privat fand die Sängerin in den vergangenen Jahren ihr großes Glück, das im Juli 2021 mit ihrem Sohn gekrönt wurde: Halsey und ihr Partner Alev Aydin wurden Eltern des kleinen Ender Ridley (1). Doch obwohl Halsey bereits mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde, scheint vor allem ein Familienmitglied kein Fan ihrer Musik zu sein!

In der Tonight Show verriet Halsey, dass ihr Sohnemann nicht der größte Fan ihres Gesangs ist: "Er hasst es. Er ist mein größter Kritiker", gab die "Without Me"-Sängerin ehrlich zu. So soll Ender immer schmollen, wenn seine Mama singt: "Und ich denke mir: 'Na gut, die meisten Kinder wären wirklich glücklich'", scherzte Halsey. Allerdings hat der Kleine eine andere Lieblingssängerin: Seine Oma! "Es ist wirklich schlimm: Wenn sie singt, leuchten seine Augen, als wäre sie die Sterne und der Mond."

Auch wenn Ender ihren Gesang nicht besonders mag, genießt Halsey ihre Mutterschaft in vollen Zügen – auf Instagram teilt die 27-Jährige regelmäßig private Ender-Aufnahmen: Auf einem süßen Schnappschuss sitzt Halsey beispielsweise im Gras und hält den Kleinen an den Händen, während er lächelnd vor ihr steht. "Du kannst dich glücklich schätzen – das ist das süßeste Baby aller Zeiten", kommentierte unter anderem ein User.

Instagram / iamhalsey Halsey mit Freund Alev Aydin und Baby Ender Ridley im Juni 2022

Getty Images Halsey bei der Verleihung der MTV Movie & TV Awards im Juni 2018

Instagram / iamhalsey Halsey und ihr Sohn Ender Ridley im April 2022

