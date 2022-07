Keine Reue: Alex Rodriguez hatte mit J.Lo "eine tolle Zeit"

Alex Rodriguez (46) bereut seine Beziehung mit Jennifer Lopez (52) nicht. Der ehemalige Baseballspieler war von 2017 bis April 2021 mit der Sängerin zusammen. Die beiden waren sogar verlobt, aber für die Ehe reichte es am Ende doch nicht aus. Kurz nach der Trennung kam die Musikerin wieder mit ihrem Ex Ben Affleck (49) zusammen. A-Rod ist trotz einiger Flirts offiziell noch Single. Wie blickt der Sportler inzwischen auf seine Zeit mit J.Lo? Alex stellte jetzt klar: Er hegt keinen Groll gegen seine Ex...

Im Podcast "The Martha Stewart Show" sprach Alex mit Martha Stewart (80) über seine Liebesbeziehung zu Jennifer. "Wir hatten eine tolle Zeit", sagte der 46-Jährige rückblickend und schwärmte dabei von der "On the Floor"-Interpretin. "Sie ist der talentierteste Mensch, den ich je um mich hatte. Sie arbeitet am härtesten. Sie ist die größte Performerin, die es heute auf der Welt gibt", meinte Alex.

Auch wenn Alex nur positive Worte für seine Ex findet, ist sie nicht mehr der Mittelpunkt seines Lebens. Der US-Amerikaner konzentriert sich voll und ganz auf seine Töchter Natasha und Ella, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis (49) hat. "Ich wache jeden Morgen auf und danke dem lieben Gott für meine Gesundheit und für meine wunderschönen Töchter, die jetzt 17 und 14 Jahre alt sind. Das ist mein wichtigster Fokus im Leben", weiß Alex.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, 2019

Getty Images Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieleer

Getty Images Alex Rodriguez mit seinen Töchtern Natasha und Ella

