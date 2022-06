Alex Rodriguez (46) genießt seinen Urlaub wohl in vollen Zügen! Der ehemalige Baseballspieler war vier Jahre lang mit Jennifer Lopez (52) zusammen. Die beiden entschieden sich im Jahr April 2021 dafür, getrennte Wege als Freunde zu gehen. Seitdem läuft das Liebesleben des einstigen Profisportlers offenbar ziemlich rund – so sah man ihn mit einigen Frauen an seiner Seite. Auch in seinem derzeitigen Italien-Urlaub flirtet Alex, was das Zeug hält, denn er wurde beim Knutschen mit seiner neuen Freundin gesichtet!

Das Model und der Ex-Baseballspieler wurden auf der italienischen Insel Capri während ihres gemeinsamen Urlaubs gesehen. Wie Bilder zeigen, die TMZ vorliegen, verbrachten Alex und Kathryne ihre Nacht gemeinsam in einem Nachtclub. Dort sah man das Paar ausgelassen tanzen und feiern – sie trommelten sogar auf einem Tambourin zum Takt der Musik mit. Auf einem der Bilder ist sogar zu sehen, wie sich das frisch verliebte Paar in der Menschenmenge küsst! So wirkt es, als ob die beiden einen schönen Abend und eine Menge Spaß miteinander hatten.

Doch auch bei seiner Ex Jennifer läuft es gut in Sachen Liebe! In einem Interview in der Show "Good Morning America" schwärmte die Sängerin von ihrem Verlobten Ben Affleck (49): "Nichts erfüllt mich mehr als die Möglichkeit, eine Familie mit jemandem aufzubauen, den ich sehr liebe."

Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez bei einem Baseballspiel im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / arod Alex Rodriguez

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de