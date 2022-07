Zwei Jahre nach Verlobung: Jetzt hat John Cena geheiratet!

Glückliche Nachrichten von John Cena (45)! Im Oktober 2020 heiratete die Wrestling-Legende nach rund zwei Jahren Liebe seine Verlobte Shay Shariatzadeh standesamtlich in Tampa in Florida. Davor hatte der Sportler bereits immer wieder ganz verliebt von seiner sieben Jahre jüngeren Freundin geschwärmt und auch erklärt, eine Familie gründen zu wollen. Jetzt schritten John und Shay ein weiteres Mal vor den Traualtar.

Am vergangenen Freitag gaben sie sich vor ihren Freunden und Familie in Vancouver das Jawort, wie HollywoodLife berichtet. John erschien zu der Zeremonie in einem schicken marineblauen Nadelstreifenanzug mit kamelfarbenen Schuhen und betrat danach Hand in Hand mit seiner Liebsten den Vancouver Club, zu dem nur Mitglieder Zugang haben. Seine Braut strahlte in einem rückenfreien und ärmellosen Brautkleid mit Blumenapplikationen und kombinierte dazu eine klassische Hochsteckfrisur.

John hatte seine Beziehung zu Shay stets sehr privat gehalten, nachdem seine vorherige Beziehung zu Nikki Bella (38) medial sehr präsent war. "Jede Erfahrung im Leben ist eine Chance für uns zu wissen, wer wir sind und nur weil ich einen Weg im Leben gegangen bin, bedeutet das nicht, dass ich diesen Weg wiederholen werde", hatte er damals erklärt. Trotzdem zeigte der WWE-Star sich schon verliebt mit seiner Liebsten auf dem roten Teppich.

Shay Shariatzadeh und John Cena

John Cena und seine Frau Shay Shariatzadeh

John Cena, Schauspieler

