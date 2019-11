Jetzt bricht er sein Schweigen! Ganze sechs Jahre lang gingen John Cena (42) und Nikki Bella (35) gemeinsam durchs Leben, bis sie sich im Juli 2018 überraschend trennten. Mittlerweile haben beide Parteien ihr Liebesglück bei anderen Partnern gefunden: Während Nikki schon des Öfteren öffentlich von ihrem Freund schwärmte, war über John Cenas neue Beziehung mit Shay Shariatzadeh nur wenig bekannt. Aktuell scheint er sich aber diesbezüglich zumindest ein wenig zu öffnen: Erst kürzlich absolvierten er und seine Neue ihr Red-Carpet-Debüt – jetzt kam der Star-Wrestler sogar ins Plaudern über seine neue Liebe!

John war zu Gast bei der Today-Show und ließ sich da doch tatsächlich ein kleines Paar-Update entlocken: "Ich kann ganz selbstbewusst sagen, dass ich extrem glücklich bin", offenbarte der Sportler. Weiter mit der Sprache rausrücken wollte er dann aber nicht: "Ich versuche es immer mal wieder, euch ein wenig dran teilhaben zu lassen." Moderator Andy Cohen (51) wollte sich damit nicht zufriedengeben, bekam beim erneuten Nachhaken aber einen klaren Korb von John.

Anders als mit seiner prominenten Ex-Freundin Nikki will John seine jetzige Romanze nicht an die große Glocke hängen: "Weißt du, jede Erfahrung, die wir in diesem Leben machen, ist auch eine Chance, zu erfahren, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und nur weil ich diesen Weg in meinem Leben mal gegangen bin, bedeutet das nicht, dass ich diesen Weg noch mal entlanglaufe", erklärte er daraufhin vielsagend.

Getty Images John Cena und Freundin Shay Shariatzadeh im Oktober 2019

Getty Images John Cena, Ex-Wrestler

Matt Winkelmeyer / Getty Images Nikki Bella und John Cena im Jahr 2017

