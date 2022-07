Emily Blunt gesteht offen: Sie stotterte in ihrer Kindheit!

Emily Blunt (39) blickt zurück! Seit 2003 steht die britische Schauspielerin nun schon vor der Kamera. Große Bekanntheit erlange sie mit ihrer Nebenrolle in "Der Teufel trägt Prada". Danach arbeitete die Beauty an Projekten wie "Girl on the Train" oder zuletzt "Jungle Cruise" mit Dwayne Johnson (50). Auch privat läuft es für sie: Seit 2010 ist sie mit John Krasinski (42) glücklich verheiratet – zusammen haben sie zwei Sprösslinge. Nun ließ Emily aber ihre Kindheit Revue passieren und verriet, dass sie stotterte!

Im Interview mit Hello! sprach die Hollywood-Bekanntheit jetzt ganz offen über die Sprechstörung, die ihr als Kind Steine in den Weg legte. Es sei ihr ein großes Anliegen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. "Ich sehe es als einen wirklich wichtigen Teil meiner Welt an, über diese Behinderung zu sprechen und sie zu beleuchten, weil ich denke, dass sie nicht ausreichend dargestellt wird", erklärte die 38-Jährige.

Mit Reden oder Interviews dazu verfolgt Emily ein ganz bestimmtes Ziel: "Jedes Mal, wenn ich darüber spreche, möchte ich einfach, dass die Leute wissen, dass sie nicht allein sind und dass ich es verstehe." Seit einigen Jahren ist sie Vorstandsmitglied des American Institue of Stuttering. Dort bekommen Betroffene Therapiemöglichkeiten aufgezeigt und erfahren mehr über die Sprechstörung.

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski

Getty Images Emily Blunt bei den CFDA-Awards

Allocca/Starpix/REX/Shutterstock Emily Blunt bei der "The Girl n the Train"-Premiere in New York 2016

