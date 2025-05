Das plant John Krasinski für den 15. Hochzeitstag mit Emily

John Krasinski (45) und Emily Blunt (42) bereiten sich auf ihren 15. Hochzeitstag vor, den sie am 10. Juli feiern werden. Auf dem roten Teppich der Premiere seines neuen Films "Fountain of Youth" in New York City sprach John am 19. Mai mit Access Hollywood über die Pläne für diesen besonderen Anlass. Während der Schauspieler keine genauen Details preisgab, enthüllte er, dass er "all sorts of fun stuff" geplant hat: "Es wird großartig", sagte er und betonte, dass die Feierlichkeiten im Gegensatz zu ihrer Hochzeitszeremonie in Italien "viel privater" ausfallen werden.

John und Emily, die sich 2008 in einem Restaurant in Los Angeles kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet haben, ziehen gemeinsam zwei Töchter groß: die elfjährige Hazel und die achtjährige Violet. Bei der Premiere des Films, der auf Apple TV+ erscheinen wird, wirkte der Hollywood-Star fast aufgeregter wegen seines Ehejubiläums als wegen des Films selbst. Besonders wichtig war ihm zu betonen, dass sie ihren besonderen Tag ganz privat verbringen wollen: "Wir machen etwas, das nur uns gehört", betonte er.

Die Beziehung der beiden Schauspieler wird in der Öffentlichkeit oft bewundert. In einem Interview im vergangenen Jahr, nachdem er zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden war, schwärmte John von der Partnerschaft mit Emily. "Wenn man verheiratet ist, lernt man immer weiter, verändert sich und entwickelt sich", sagte er gegenüber People und fügte hinzu: "Und ich habe das Glück, all das mit ihr zu erleben." Auch Emily bringt immer wieder ihre Bewunderung für John zum Ausdruck. Gemeinsam zeigen sie sich als echtes Hollywood-Traumpaar, das nach 15 Jahren Ehe enger denn je zusammenhält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars im März 2024

Anzeige Anzeige