Emily Blunt und John Krasinski feiern Taylors Wembley-Finale

Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour zieht weiter. Diesen Sommer spielte die Sängerin unzählige Konzerte in Europa, doch am Dienstagabend beendete sie ihre Europa-Tournee mit einem Konzert im Wembley-Stadion. Mit dabei waren auch Emily Blunt (41) und John Krasinski (44). Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sehr das Ehepaar die Show genoss. Die "Oppenheimer"-Darstellerin strahlte auf einem Schnappschuss und tauschte Freundschaftsarmbänder mit einem Fan. Ihr Liebster verbrachte währenddessen Zeit mit ihren Töchtern Hazel und Violet. Dabei begeisterte der Marvel-Star vor allem mit seinem Outfit, denn er präsentierte sich in einem glitzernden Hemd.

Die Fans der "Cruel Summer"-Sängerin hatten gehofft, dass sie bei ihrer letzten Show in Wembley die Neuaufnahme ihres Albums "Reputation" ankündigen würde. Dazu kam es nicht, doch die Konzertbesucher gingen trotzdem nicht enttäuscht nach Hause. Besonders viel Applaus gab es für die Überraschungsgäste Jack Antonoff (40) und Florence Welch (37). Berichten von USA Today zufolge gab Taylor mit ihrem langjährigen Produzenten ihre gemeinsamen Hits "Death By a Thousand Cuts" und "Getaway Car" zum Besten.

Emily und Taylor sind schon seit Längerem befreundet. Für einen Auftritt bei Saturday Night Live dichteten die Schauspielerin und ihr Kollege Ryan Gosling (43) sogar einen Song des Popstars um und performten ihn gemeinsam. Die Musikerin fühlte sich von dem Cover geehrt und schrieb kurz darauf in ihrer Instagram-Story: "Euer Lied ist großartig!" Außerdem scherzte sie: "Nicht, dass ich versehentlich irgendwann mal eure Version singe."

Instagram / taylorswift Jack Antonoff und Taylor Swift im Dezember 2022

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt

