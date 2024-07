Nächster Kultfilm: Fortsetzung für "Der Teufel trägt Prada"!

Nachdem die Dreharbeiten für "Freaky Friday 2" begonnen haben, gibt es nun weitere tolle Neuigkeiten für alle Filmliebhaber! Laut Variety arbeitet Disney ebenfalls an einer Fortsetzung des Kultfilms "Der Teufel trägt Prada"! Dabei soll die Drehbuchautorin des beliebten Hollywood-Films aus dem Jahr 2006, Aline Brosh McKenna, auch den zweiten Teil verfassen. Die Komödie entwickelte sich damals zu einem riesigen Kinohit und soll jetzt endlich auf die Leinwand zurückkehren!

Der zweite Teil soll an die ursprüngliche Geschichte anknüpfen, wie das Magazin berichtet. Die Modesatire spielt in der Redaktion des Fashion-Magazins "Runway". Die Chefredakteurin Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep (75), ist die titelgebende Schurkin, die ihrer zweiten Assistentin das Leben schwer macht. Diese spielt die Hauptrolle in dem Film und wird von Anne Hathaway (41) verkörpert. Die größte Konkurrentin für Miranda ist dabei jedoch ihre Kollegin Emily, die Emily Blunt (41) übernimmt. In der Fortsetzung soll es wohl erneut um die Chefin gehen, die mit dem Niedergang der klassischen Zeitschriftenwelt zu kämpfen hat. Geholfen wird ihr dabei anscheinend von ihrer damaligen Erzfeindin Emily, die nun eine erfolgreiche Führungskraft in einem Luxuskonzern ist. Von Annes Figur Andy, der eigentlichen Hauptrolle, ist im neuen Teil keine Rede.

Über die neue Besetzung gibt es keine Informationen. Ob die alten Gesichter des ersten Teils ihre Rollen weiter verkörpern, ist unklar. Die Schauspieler des Kultfilms starteten damals in Hollywood durch und gehören heute zu den angesagtesten Darstellern. Unter anderem bekam Meryl in diesem Jahr für ihr Lebenswerk eine goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Auch Emily und Anne sind erfolgreicher denn je. Bei einem Wiedersehen der beiden, die die Konkurrentinnen in dem Film spielen, blickte Anne auf ihr Kennenlernen am Set zurück, wie Variety berichtete: "Ich erinnere mich, wie ich den Raum betrat, mich umdrehte und dich traf. In meinem Kopf – sofortiger Gedanke – dachte ich: 'Was für ein Filmstar!'"

Rex Features / ActionPress Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Anne Hathaway und Emily Blunt, 2013

