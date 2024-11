So sieht John Krasinski seine Beziehung zu Emily Blunt

John Krasinski (45) wurde vom People Magazin zum "Sexiest Man Alive" 2024 gekürt. In einem exklusiven Interview mit dem Blatt erzählte der 45-jährige Schauspieler jetzt, dass er schon bei ihrem ersten Händeschütteln sofort gewusst habe, dass Emily Blunt (41), mit der er seit 14 Jahren verheiratet ist, die Richtige für ihn sei. "Als ich sie traf, wusste ich es einfach", sagte John über das erste Aufeinandertreffen mit Emily in einem Restaurant. "Jemand stellte uns vor, und als ich ihr die Hand schüttelte, wusste ich sofort, dass sie es ist."

Der "The Office"-Star äußerte sich im Gespräch mit People auch darüber, wie wichtig es für sie sei, Zeit miteinander und mit ihren beiden Töchtern Hazel und Violet zu verbringen. Außerdem betonte er, dass beide darauf achten würden, dass ihre Arbeitszeiten den Alltag ihrer Mädchen nicht stören. "Wir versuchen uns abzuwechseln. Wir möchten nicht zur gleichen Zeit arbeiten, denn es ist nicht nur wichtig, für die Kinder da zu sein, sondern es erdet uns auch als Paar", erklärte John. Außerdem lobte er seine Frau Emily für deren Performance im Film "A Quiet Place" aus dem Jahre 2018: "Niemand hat mehr zur Stärke dieses Films beigetragen als Emily." Laut ihm seien Emilys Vertrauen und Talent der Hauptgrund für den Erfolg des Streifens.

Emily und John lernten sich 2008 kennen und heirateten 2010 am Comer See in Italien. In ihrer Freizeit legen sie Wert auf gemeinsame Date-Nights, um ihre Beziehung zu pflegen: "Es ist etwas Wunderschönes, wenn man mit jemandem verheiratet ist und ständig voneinander lernt und sich weiterentwickelt", schwärmte John.

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars im März 2024

Getty Images John Krasinski und Emily Blunt, April 2024

