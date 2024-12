Emily Blunt strahlt im Glitzerkleid beim Red Sea Festival

Emily Blunt (41) verzauberte am Donnerstagabend auf dem Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien alle Schaulustigen. Ohne ihren Ehemann John Krasinski (45) schritt sie über den roten Teppich in Dschidda und sorgte mit einem funkelnden Look für Aufsehen. Ihr langärmliges Kleid bestach durch glitzernde Pailletten und einen gewagten Schlitz. Die champagnerfarbene Robe wurde durch eine schwarze Samtschärpe ergänzt, die an einer Seite befestigt war und bis zum Boden fiel. Insgesamt hatte der Look durchaus Ähnlichkeiten mit einem elegant verpackten Weihnachtsgeschenk.

Das Red Sea International Film Festival gibt es seit 2019, und es ist dafür bekannt, die Geschichten von Menschen aus dem Globalen Süden in den Fokus zu setzen. Emily bekam bei dem diesjährigen Event einen Preis für ihren herausragenden Beitrag zum internationalen Kinowesen. "Ich bin sehr, sehr bewegt, und es ist eine solche Freude, bei diesem lebendigen und unglaublich dynamischen Filmfestival dabei zu sein. Es macht einem klar, dass wir noch so viele Geschichten zu erzählen haben", bedankte sie sich laut Indian Express während der Zeremonie.

Ein Film, für den Emily von ihren Fans besonders gefeiert wird, ist "Der Teufel trägt Prada". In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach die Britin jüngst über eine mögliche Fortsetzung des Klassikers. "Es gibt Gerüchte. Es braut sich etwas zusammen. Aber ich weiß nicht, ob ich etwas bestätigen kann. Aber wir alle wären entzückt", plauderte die 41-Jährige aus.

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Rex Features / ActionPress Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

